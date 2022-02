L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato il pareggio contro il Cagliari: "E' stata una gara complicata nella quale i nostri avversari meritavano qualcosa di più; o forse noi meritavamo meno - ha ammesso a Dazn - Non siamo mai stati in partita, abbiamo fatto la loro gara. Siamo contenti per il risultato perché dopo le gare di Europa League queste prestazioni succedono a tutti, ma dal punto di vista della qualità abbiamo fatto poco".



INFORTUNATI - "Bravo Osimhen a mettersi a disposizione all'ultimo, perché ha rischiato di non esserci. Fabiàn aveva un problema e farlo giocare più di venti minuti sarebbe stato un rischio. Non dite più che siamo tutti, perché ogni volta che succede perdiamo quattro o cinque giocatori".



LA DISCUSSIONE CON ELMAS - "Stavamo riparlando di una situazione successa poco prima. Ogni tanto in panchina mi viene da sorridere ma faccio la faccia sbagliata, l'importante è capirsi con i giocatori. In generale abbiamo sbagliato la costruzione e abbiamo avuto paura nel prendere iniziative e nei contrasti. Nelle ultime partite sarà complicato giocare in casa di queste squadre che devono salvarsi, nel mercato di gennaio si sono rinforzate e hanno nuove motivazioni.



SOGNI - "Le prossime contro Barcellona, Lazio e Milan sono quelle partite che ti fanno tornare bambino, che sognavi quando eri piccolo e ho aspettato una vita per giocarle. Ora speriamo di farlo avendo tutti a disposizione".