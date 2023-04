Alla vigilia della sfida di campionato contro il Verona, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha risposto alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Castel Volturno.



Osimhen s'è allenato in gruppo, verrà convocato?

"Le condizioni sono buone, abbiamo fatto una riunione con i medici questa mattina e la conseguenza naturale di tutto è convocarlo per domani. Farà parte della convocazione, ma poi l'obiettivo è arrivare meglio possibile al Milan, ma sarà in panchina".



Turnover ragionato o qualcosa di più?

"Chiunque giochi domani lo deve fare sapendo di essere protagonista di una delle partite più importante, poi qualcosa si cambia. Non so cosa sia ragionato o meno, non 10 giocatori, ma per esempio Kim vogliamo farlo partire perché non gioca martedì. Qualcuno deve recuperare, lo stress fisico e mentale è troppo vicino, qualcuno però rimane"