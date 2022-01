Dopo il 4-1 alla Salernitana, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così a Dazn: "La squadra ha reagito bene alla fine del primo tempo e all'inizio della ripresa. Mertens? Se in avanti giochiamo con calciatori bassi è chiaro che bisogna giocarla palla a terra e in velocità per creare spazi. Se vuole rimanere dovrà accettare la richiesta della società, il presidente dovrà rivedere i contratti. Osimhen era un po' nervoso perché non ha segnato, sono bischerate di fine partita. Dobbiamo migliorare ancora sulla cattiveria e sul carattere, quando ci sono cinque cambi non si è tranquilli neanche con due gol di scarto; anche oggi sono passati tanti palloni in area, e per poco non andavamo all'intervallo sul pareggio".