Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha analizzato la gara ma ha svelato anche un'importante novità sul ritorno di Victor Osimhen: "Non siamo riusciti a gestire bene la gara nel momento in cui eravamo in superiorità numerica, la Fiorentina l'ha gestita bene e da un episodio ha trovato il vantaggio. Le due espulsioni l'ho riviste, ma non voglio entrare nel merito. Lozano tenta di togliere il piede, è una pestata lieve; non capisco se l'entrata di Duncan e il rosso a Fabiàn Ruiz hanno lo stesso valore. Ma senza incolpare nessuno, dico che avevamo in mano la possibilità di fare la partita: la prima responsabilità è nostra. Note positive? Non ce ne sono".



OSIMHEN - "Lunedì verrà con noi a Bologna. Bisogna valutare bene quella che può essere un uso corretto della sua disponibilità e capire la sua condizione fisica".