Il Napoli vince, è 0-2 in Germania contro l'Eintracht Francoforte. Sorride Luciano Spalletti al termine del match che parla ai microfoni di Sky Sport riguardo il match da poco terminato:- "La squadra ha iniziato con personalità fin dai primi minuti, ha fatto quello che doveva fare da un punto di vista di ricerca prendendo la partita in mano".- "Ci vuole calma, molta calma. C'è da giocare un'altra partita e vincere la prossima. Il maggior nemico è la presunzione quando credi di avere dei vantaggi, Quando non la gestisci bene a livello mentale viene fuori l'episodio. Abbiamo dimostrato di poterci stare e di poter passare il turno ma va comunque passato".- "Osimhen voleva giocare ancora. C'erano degli spazi e voleva sfruttarli. Però si è messo a fare stretching ai flessori e mi sono preoccupato, quindi l'ho sostituito. Poi c'è Simeone che è una certezza".- "Kolo Muani è un giocatore forte, veloce, che se lo lasci lì con metà campo a disposizione diventa un cliente scomodo. La squadra ha gestito. bene facendo quasi 70% di possesso palla nella loro metà campo. Ad essere un po' pignoli negli ultimi minuti c'era la possibilità di entrargli dentro e creare altri problemi. Invece non siamo stati bravi a entrare e prendere bene il condizionamento rispetto a come stava andando la partita".- "Mi fanno piacere i complimenti però non bisogna alleggerire la cazzimma. La squadra deve essere sempre sul pezzo perché ogni volta che abbiamo alleggerito abbiamo pagato a caro prezzo. Come lo scorso anno. Si deve essere sempre concentrati, determinati. Più si è professionali meglio si va. Siamo venuti a giocare una partita sentendoci dire che giochiamo il calcio migliore d'Italia perché si è in Italia. Ma che vuol dire? Gli altri invece probabilmente hanno fatto la partita all'italiana mettendosi dietro, è solo un luogo comune"