Si alza il sipario sulla. La squadra difa visita all’nell’andata di un doppio confronto che puòagli azzurri. Fischio d’inizio alle 21 al Deutsche Bank Park di Francoforte che sarà dato dal portogheseI padroni di casa arrivano alla sfida europea dopo un comodoche li tiene al passo delle prime 4 diI campioni in carica dell'Europa League hanno perso solo quattro delle ultime 30 partite casalinghe europee e si affidano al franceseunico con Messi e Neymar, già in doppia cifra per gol e assist. Il record dei tedeschi è di tutto rispetto contro avversarie italiane nelle competizioni europee (6 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte).Il Napoli è al picco della forma: ha, arriva da 3 successi consecutivi edi Champions League (20 gol). È la decima trasferta tedesca per gli azzurri in Champions: il bilancio non è positivo con. I padroni di casa hanno perso solo due delle sue 11 sfide contro avversarie italiane (6V, 3P), rimanendo imbattuti in tutte le ultime quattro (3V, 1P). L’ultima squadra italiana a batterli è stata il Palermo nell’ottobre 2006 (2-1 nella fase a gironi della Coppa UEFA).Diverso invece il ruolino di marcia se si allarga il campo anche alle altre coppe. Qui le ultime due trasferte europee del Napoli in Germania sono state vincenti: due successi in Europa League, il 2-0 adel febbraio 2018 e il 4-1 adel marzo 2015. L'ultimo scontro diretto tra i due club risale invece alla: l'Eintracht superò per 1-0 il Napoli di Boskov passando il turno dopo aver vinto già per 1-0 la sfida di andata. Ora tocca a Osimhen e compagni riportare gli azzurri al successo e indirizzare fin da subito il doppio confronto.