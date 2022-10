Ecco le parole del tecnico del Napoli Luciano Spalletti a Dazn dopo la vittoria sulla Roma:



"Era una partita piena di trappole, la mia squadra ha sbagliato qualche situazione facile ma ha giocato senza correre il rischio di rimanere disordinata. Abbiamo creato due o tre occasioni da gol e costruito la vittoria senza concedere alla Roma quello in cui è brava, cioè recuperare palla e giocare sulle punte. Bravi a vincerla giocando un po' diversamente dal solito".



OSIMHEN - "Abbiamo bisogno di lui perché queste accelerazioni improvvise che solo lui ha. Se mette a posto certi aspetti emotivi all'interno delle partite può diventare veramente fortissimo. Con lui siamo fortissimi sulle palle inattive, è tra i migliori che io abbia mai visto di testa. Ha una frequenza di gambe che è bestiale".



SENZA RASPADORI E SIMEONE - "Noi abbiamo ancora dei ruoli che non hanno doppi. La rosa è quella dell'anno scorso numericamente, tutti hanno 23-24 calciatori a disposizione. Stasera in mezzo al campo avevamo bisogno di fisicità, la Roma aveva più muscoli. Forse siamo abituati a far girare meglio il pallone, ma c'erano trappole dappertutto".



SOGNI - "Se in tasca ho sogni? Mah, ho il cellulare e... una penna".