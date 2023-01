Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Sampdoria:



"Ho visto una squadra molto matura, che ha saputo ragionare in una partita che per troppi motivi poteva diventare complicata. Invece hanno usato la testa, sono stati sempre sul pezzo e non l'abbiamo mai messa in discussione".



RIGORI - "Noi siamo organizzati benissimo. Il secondo? Lo deve battere Elmas, perché ho detto che lo deve battere lui. Il primo uguale: ho detto chi lo deve battere, poi si sono messi d'accordo in altra maniera e i calciatori possono farlo"