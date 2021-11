Domani il Napoli affronterà il Verona per la dodicesima giornata di Serie A. Le tante assenze che ci sono state in Europa League non dovrebbero avere continuità anche in campionato, infatti Insigne, Osimhen, e Fabián Ruiz ieri si sono allenati interamente in gruppo.



Spalletti dovrà però rinunciare al giocatore del mese di settembre, Koulibaly. Il difensore senegalese è squalificato per l'espulsione rimediata a Salerno sei giorni fa. A proposito di cartellini: Anguissa e Mario Rui dovranno fare particolare attenzione perché sono diffidati e in caso di ammonizione domani contro il Verona salterebbero il delicato match di San Siro contro l'Inter.