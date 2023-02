"Ho scelto di fare un cambio perché a Francoforte abbiamo giocato molto bene e poi non c’è stato tempo per fare troppe valutazioni su chi stava meglio o peggio sulla fatica. Olivera aveva un indurimento e per questo ho optato per Mario Rui. Se ho visto cattiveria nei miei giocatori? Sì, oggi giochiamo contro quelli che hanno vinto a Milano con l'Inter e corrono sempre per 100 minuti. E contro quelli che ci hanno battuto 4-2 lo scorso anno". Così ha parlato Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, poco prima del via della sfida in casa dell'Empoli.