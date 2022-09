Domani pomeriggio alle 15 il Napoli ospiterà il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona, ma davanti a certi avvenimenti il calcio passa necessariamente in secondo piano. L’allenatore dei partenopei, Luciano Spalletti, si è presentato in conferenza stampa con due rose: “Questi fiori sono per Mahsa Amini e Hadis Najafi” – ha dichiarato, senza aggiungere altro.



In questi giorni, le elezioni e la guerra in Ucraina stanno catalizzando il mondo dell’informazione e quanto sta succedendo in Iran rischia di non raggiungere la giusta copertura mediatica. L'Iran è in queste ore messo a ferro e fuoco dalle proteste contro il regime degli ayatollah, nate dalla morte di Mahsa Amini, uccisa perché non vestiva un hijab sufficientemente coprente. Inizialmente pacifiche, le proteste si sono trasformate quasi in una guerra civile dopo che le forze dell’ordine hanno ucciso anche una manifestante, Hadis Najafi. Ecco, dunque, il motivo del gesto di Luciano Spalletti, un gesto semplice ma genuino e pieno di significato. Il calcio, diceva Sacchi, "è la cosa più importante fra le cose non importanti" ed è capace di dare enorme visibilità ad una causa sociale: quando si parla di violazione dei diritti civili, non può e non deve voltarsi dall’altra parte.