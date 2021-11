Alla vigilia del match contro loarrivano le parole di, allenatore del, in conferenza stampa. Ecco quanto dichiarato:- "Le difficoltà aiutano le persone normali ad avere un destino straordinario. Mi aspettavo questi primi colpi di difficoltà, però poi quando è andato tutto bene sapevamo che non poteva durare e avremmo avuto anche sconfitte e momenti in cui i calciatori non sarebbero stati a disposizione. Avere una rosa, soprattutto nel reparto offensivo, ci tiene pronti per affrontare queste situazioni. Ci faremo carico di queste difficoltà e sopperiremo alla mancanza di questi grandi calciatori".- "Quando ho detto che è mancato coraggio intendevo un momento della partita. Abbiamo incontrato una squadra fortissima che viene da anni importanti, Inzaghi ha continuato a sviluppare il lavoro fatto precedentemente. L'Inter era in salute e noi siamo stati in partita tutto il tempo, perdendo il controllo nella fase centrale. Però c'è stata la reazione nel finale. Qualsiasi squadra sul 3-1 avrebbe abbassato la guardia ma noi abbiamo avuto la vampata e se si analizza l'ultimo pezzo di gara avemmo anche meritato il pareggio. Parlavo di coraggio quando ci hanno aggrediti, mi aspettavo scelte di qualità, meno comode perché abbiamo talento per fare queste cose. Ci siamo accontentati di buttare in fallo laterale. Volevo più coraggio. Quando loro si sono rintanati nell'area è stato il momento peggiore perché sono bravi a ripartire e noi siamo riusciti a non permettergli queste ripartenze".- "Sono anche io curioso di vedere che reazione avremo in base alla partita che abbiamo fatto. Ne abbiamo parlato, anche se brevemente perché si dedicano spazi alle cose in giorni del genere, non c'è tempo di fare riunioni lunghe. Dopo essere passati in svantaggio la squadra doveva avere la convinzione giusta. Noi preferiamo quando ci attaccano così si creano gli spazi. Qualche volta abbiamo sbagliato ad accontentarci dell'azione non facendola diventare una ripartenza. C'è questa grande reazione da ultimo, il rientro negli spogliatoi, il ritorno in campo che mi racconta ciò che vogliono fare i giocatori, ciò che hanno in testa. Difficoltà che avrebbero fatto abbassare la testa a chiunque, ma loro hanno fatto un grande allenamento, hanno risposto nella maniera corretta. Diventano quelle le risposte al momento attraversato, alla sconfitta. Il bilancio totale è super positivo, ora bisogna reagire a chi vuole farla diventare più di una sconfitta. Ma resta una sola sconfitta".- "Nei confronti del calcio europeo c'è sempre da imparare. Anche a noi dicono che non siamo all'altezza. Il primo livello del nostro calcio è paragonabile a quello russo".- "Abbiamo la possibilità di chiudere qui la qualificazione e non vogliamo portarla oltre".- "Fa parte dei giocatori importanti che abbiamo a disposizione. Ci ha messo qualche giorno in più dopo l'operazione. Rientra nelle valutazioni della partita".