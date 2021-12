Napoli-Spezia (mercoledì 22 dicembre, calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn, gli abbonati potranno seguirla anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet) è una gara valevole per la 19esima giornata di campionato in Serie A, l'ultima nel girone d'andata e di tutto l'anno solare 2021. Grazie alla vittoria di misura nello scontro diretto a San Siro, i partenopei hanno raggiunto il Milan al secondo posto in classifica 4 lunghezze dietro l'Inter. I liguri hanno pareggiato 1-1 in casa con l'Empoli salendo a 13 punti.



LE ULTIME - Spalletti può recuperare almeno per la panchina Insigne e Mario Rui, ma non Koulibaly, Fabian Ruiz e Osimhen​. Dall'altra parte Thiago Motta spera di riavere a disposizione Verde, assenti Sala e Salcedo.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens.



SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Bourabia, Maggiore, Reca; Nzola, Manaj.



Arbitro: Massimi, assistenti Bottegoni e Lombardo, Marchetti quarto uomo, Pairetto e Ranghetti al Var.