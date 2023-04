Lo scorso venerdì 17 marzo l'urna di Nyon tirava fuori ilcome avversaria aitutto sommato, avendo evitato big del calibro di Real e Manchester City. Visto il momento che attraversavano i rossoneri e l'enorme distanza in campionato, l'ago della bilancia pendeva in favore della squadra di Luciano Spalletti. In poche settimane è cambiato tutto, gli infortuni pesanti, il calo degli azzurri e poidopo aver portato a casa l'1-1 preziosissimo del Maradona, forte anche dell'1-0 di una settimana prima.- Spalletti ha detto che nulla lo consolerà, l'occasione di passare era ghiotta. Si cerca ciò che non è andato e qualcosa viene fuori.privandolo del suo uomo più importante.lo dimostrando i risultati e lo scarso rendimento sotto porta. A San Siro nel match d'andata è sceso in campo Elmas prima punta, con il nigeriano out dopo il ko in nazionale, il forfait di Simeone (in infermeria) e Raspadori non ancora pronto. Si è visto, però, ancherispetto a quello sceso in campo da agosto a marzo.Anche un po' fisiologico, avendo dato tutto per riportare il tricolore ai piedi del Vesuvio.- Va visto anche il bicchiere mezzo pieno, perché mai nella sua storia il Napoli aveva centrato i quarti di finale di Champions League e soprattutto adesso. La classifica dice ancora +14 sulla Lazio seconda a otto giornate dalla fine.nonostante il rammarico europeo Napoli si prepara a festeggiare arrivando davanti a tutti in Italia.