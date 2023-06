De Laurentiis ha detto di avere 40 nomi da analizzare per il dopo Spalletti, anche se il cerchio sembra essersi ristretto parecchio. Il nuovo allenatore del Napoli sarà scelto entro il 27 giugno, ancora due settimane e verrà reso noto chi siederà sulla panchina azzurra. Già incontrati Paulo Sousa e Rudi Garcia, con il primo che non ha reso felice la Salernitana (convinta della sua permanenza) e il secondo che dopo l'ultima esperienza all'Al-Nassr di CR7 è attualmente svincolato.



GALTIER SI LIBERA - Arriva lo sprint di Galtier per essere il nuovo allenatore del Napoli. Il Mattino racconta di una telefonata da parte dello stesso tecnico francese che ha fatto sapere al Napoli di essersi liberato dal PSG ricevendo una buonuscita dal club transalpino di ben 6 milioni di euro. Spuntano le cifre per il passaggio in azzurro con una richiesta di un triennale da 5 milioni a stagione. Due anni dopo il primo contatto, avvenuto nel 2021 per il dopo Gattuso, Galtier potrebbe arrivare al Napoli e ritrovare anche un suo vecchio punto di riferimento ai tempi del Lille, Victor Osimhen.