Il futuro di Callejon è sempre più lontano da Napoli. In queste ore è circolata una voce che lo vedeva ad un passo dal rinnovo. Tutto smentito, però, dalla moglie che ha voluto denunciare via social un profilo fake creato sullo stesso giocatore. Si leggeva in un post del profilo:



"Ho avuto tante esperienze a Napoli, credo che sarà sempre la mia squadra. Non tradirò mai Napoli e grazie a loro ho capito e imparato tane cose, Napoli è fantastica. Ma non sono qui per scrivere un 'Papiello', come si dice a Napoli. Ho visto molte critiche e tanta invidia, ma non mi interessa. Mi interessa il lato positivo, mi interessa il calcio, me e la mia famiglia! Ragazzi, cosa dire... dopo molto tempo sono tornato sui social, ho visto molti account falsi su di me, ma non mi importa. Da oggi sono felice di annunciare che resterò a Napoli. Avete la mia parola scritta perché quando io dò una parola è una parola vera. Grazie di tutto Napoli".



Ecco la risposta, furiosa, della moglie: "Ma come osi mettere in bocca a José queste parole! Questo profilo è falso e questo è un reato che ci occuperemo di denunciare".