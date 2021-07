Il Napoli continua a lavorare per avere al più presto concluse le maglie ufficiali della stagione in arrivo. Le divise, disegnate da Armani, sono state mostrate ieri ai venditori convocati a Castel Volturno. Come riporta Repubblica, spunta anche l'idea di sponsorizzazione Amazon. Il colosso statunitense andrebbe ad occupare lo spazio sulla manica sinistra delle maglie. E in questo modo sarebbe possibile acquistare i prodotti a marchio Napoli sul web: sul sito ufficiale del club e, appunto, su Amazon.