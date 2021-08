Il Napoli continua a cercare un centrocampista. Va rinforzata la mediana, soprattutto sotto il punto di vista numerico visto l'addio di Bakayoko e l'infortunio di Demme. Il nome nuovo è quello di Miralem Pjanic.



Spalletti ha già allenato il bosniaco nel 2016 per qualche mese alla Roma e lo ha telefonato per sondare un po' il terreno. Pjanic al Barcellona è di troppo, è un separato in casa. La situazione economica del club spagnolo è critica e vanno smaltiti contratti importanti proprio come quello di Pjanic con i suoi 6,5 milioni fino al 2024. Occorre aspettare la decisione del calciatore e che il Barcellona partecipi alla spesa dello stipendio oltre che a liquidare il centrocampista con una buona uscita e la differenza la metterebbe il Napoli. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.