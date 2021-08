Se da una parte il Napoli non riesce ancora a trovare l'intesa per il rinnovo di capitan Insigne, dall'altra c'è una certezza sulla quale non si discute:. Dopo l'ultima stagione da protagonista con 50 partite e 12 gol tra campionato e coppe, l'attaccante cresciuto nel settore giovanile della Roma sarà un punto fermo anche nella nuova squadra di Spalletti: il 4-2-3-1 dell'allenatore toscano è il modulo perfetto per il classe '94, pronto a mettersi a disposizione del tecnico già per il debutto in campionato contro il Venezia.- Un giocatore come lui farebbe comodo a diversi club che in questi ultimi giorni di mercato sono alla ricerca di un esterno d'attacco: dalla Fiorentina alla Lazio, Ma la pista Politano diventa impraticabile.. Matteo non si tocca, è questa la linea comune della società e di Spalletti.- Nella giornata di ieri c'è stato un. Al momento non è previsto un rinnovo di contratto perché quello attuale ha già una scadenza lunga fissata per il 2024, si andrà avanti insieme con la volontà comune di fare una grande stagione. Il Napoli respinge tutto, Politano è intoccabile.