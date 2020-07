Il principale obiettivo in casa Napoli è Victor Osimhen. L'attaccante del Lille è stato a Napoli la settimana scorsa per vedere la città, incontrare De Laurentiis e anche Gattuso. Riguardo questa trattativa parla il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio:



"Per Osimhen manca ancora la fumata bianca. Il giocatore vuole prendersi ancora del tempo però sappiamo che l'entourage gli ha detto 'Sappi che Napoli è la scelta migliore per la tua carriera'. Osimhen ci pensa, l'entourage lo pressa".