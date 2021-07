L'argomento più importante in casa Napoli dell'ultimo periodo è il futuro di Lorenzo Insigne. Il contratto del capitano partenopeo scadrà tra meno di un anno, il 30 giugno 2022. Ancora niente rinnovo, così la permanenza è sempre più un'incognita.



Luciano Spalletti però non vorrà privarsi del simbolo di questa squadra. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, l'allenatore di recente ha parlato con Lorenzo Insigne per fargli i complimenti dell'Europeo e poi l'ha buttata lì del tipo 'Ma non è che hai voglia di cambiare aria? Ma no, resta a Napoli'.