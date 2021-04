Ieri nel pomeriggio il Napoli è partito verso Torino in vista della sfida di oggi contro la Juventus per il recupero della terza giornata di Serie A. Prima di affrontare la trasferta, però, c'era bisogno di appurare la negatività di tutti i tamponi effettuati ieri mattina al gruppo squadra. Un membro dello staff però non è partito essendo risultato positivo. Quanto accaduto lo spiega la SSC Napoli tramite un comunicato:



"In seguito alla positività al Covid-19 di un componente dello staff sanitario rilevata ieri mattina e non presente a Torino, in accordo con le autorità sanitarie e secondo i protocolli FIGC, il gruppo squadra ha effettuato, dopo le 24:00, un nuovo ciclo di tamponi molecolari risultati negativi".