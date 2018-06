Il crack della Sampdoria Lucas Torreira è stato più volte nelle ultime settimane accostato al nuovo Napoli di Ancelotti. L'uruguaiano, impegnato nella spedizione mondiale con la celeste, ha però attirato le attenzioni di molti club: l'ultimo, in ordine di tempo, è l'Arsenal di Unai Emery. Secondo Sportal.it, che ricorda come il centrocampista abbia una clausola da 25 milioni di euro, i Gunners non sarebbero spaventati dalle cifre richieste, ma anzi starebbero pensando all'affondo decisivo.