Napoli alla caccia di un primo portiere, ma anche di un secondo. Con Meret molto vicino, gli azzurri lavorano per inserire Karnezis nella trattativa e in alternativa pensano a Consigli o Sorrentino. Ma anche a Jeroen Zoet, 27enne portiere del PSV Eindhoven: ieri, secondo Il Mattino, Giuntoli ha tentato un'affondo col club olandese, per un'operazoine da 6-8 milioni di euro.