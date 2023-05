Dopo la vittoria dello scudetto arriva una brutta notizia in casa Napoli. Per il finale di stagione Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Hirvig Lozano, costretto a uscire al 77' della gara con Fiorentina lasciando il posto a Kvaratskhelia a causa di un infortunio al ginocchio. Oggi il messicano ha effettuato la visita di controllo nella clinica romana di Villa Stuart, al termine del quale il Napoli ha fatto il punto sulle sue condizioni: "Hirving Lozano, accompagnato dal Responsabile dello Staff medico del Napoli Raffaele Canonico, è stato visitato oggi dal Professor Mariani a Roma alla Clinica Villa Stuart. Gli esami hanno riscontrato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni verrà valutato l’iter riabilitativo".



IL FUTURO - Stagione finita quindi, e forse anche la sua avventura a Napoli potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il contratto di Lozano è in scadenza nel 2024 ma al momento non ci sono incontri fissati per il rinnovo, l'idea del club è quella di valutare eventuali offerte in arrivo in estate per evitare di perderlo a zero tra un anno.