Secondo quanto descrive Il Mattino, non c'è ancora nulla di delineato sul futuro del rapporto tra il Napoli e Dries Mertens: "Sta bene, è sereno, e ha voglia di togliersi ancora tante soddisfazioni in maglia azzurra: ha il contratto in scadenza nel 2020 (c'è una clausola valida per l'estero di 28 milioni), finora non si è mosso nulla in maniera concreta sul rinnovo. Si vedrà più avanti. Adesso Mertens pensa al campo e anche quest'anno il posto se lo sta sudando e se l'è meritato con le prestazioni positive e i gol. Praticamente non si è mai fermato, giusto venti giorni dopo la fine dei Mondiali in Russia che con il Belgio ha chiuso al terzo posto: poi subito in rampa di lancio con il Napoli, le prime amichevoli europee e il gol decisivo del 3-2 sul Milan. Adesso è vicinissimo a quota cento e poi proverà rete dopo rete a scalzare Hamsik dal trono di re dei bomber".