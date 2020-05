Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo, accostato a Milan, Inter e Napoli per la prossima stagione, parla a Dazn delle sue armi segrete: “Non ne ho solo una . Qualche volta mi piace giocare con il corpo fintando un cambio di direzione. Non ho skills come Neymar che fa numeri, il dribbling per me è questo, fintare di andare a destra o sinistra”.