Il Napoli continua a lavorare sul portiere ed ha da tempo l'intesa con Bernd Leno. Nonostante anche l'interesse dalla Premier di club come il Liverpool, il portiere tedesco - riferisce il Corriere dello Sport - ha espresso la sua volontà di trasferirsi a Napoli anche per lavorare con Carlo Ancelotti ed è in attesa di un accordo tra il club partenopeo ed il Bayer sulla sua clausola rescissoria.