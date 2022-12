Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione. Tra i nomi seguiti dagli azzurri c'è quello di Lazar Samardzic, classe 2002 in forza all'Udinese che ha segnato proprio al Maradona sotto gli occhi di Spalletti quest'anno.



Stando a quanto scrive oggi il Corriere dello Sport ecco l'Udinese che fa anche la valutazione del calciatore. È tra i pezzi pregiati e la richiesta da parte dei friulani per portarlo via è di 25 milioni di euro.