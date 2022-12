Chi lo prende fa un grande affare per il presente con prospettive inesplorate sul futuro. Perchéè ancora relativamente giovane essendo un classe 00’. La sua stella è iniziata a brillare al Mondiale di pari passo con quella del Marocco: uomo ovunque in mezzo al campo, lo trovavi a fare diagonali profonde in difesa per poi inserirsi con i tempi giusti nell’area di rigore avversaria. Sempre con qualità e intensità. Una società che ha uno scouting importante come il Napoli lo aveva già inserito nel database grazie alle prestazioni con l’Angers ma ora con quanto dimostrato in Qatar ha sciolto le minime riserve: è un giocatore perfetto per Spalletti. Più per giugno che per gennaio.Come spesso accade al termine dei Mondiali, diversi giocatori rischiano di finire nel vortice delle valutazioni esagerate.Una linea che sembra essere anche quella del Napoli:. L’, che era stata accostata al giocatore, non risulta essere in corsa.