Come riportato da Il Mattino, De Laurentiis e l’ad Chiavelli sono rimasti stregati da Tonali del Brescia: è considerato già da più di un anno il nuovo Pirlo e il Napoli con il Brescia ha già pescato bene 11 anni fa con Marek Hamsik. De Laurentiis ha già inviato i suoi emissari dal patron Cellino per intavolare la trattativa il più velocemente possibile, dato che sono in tanti i club: la richiesta è altissima, vicino ai 35 milioni.