Via vai sul mercato dell'Inter a centrocampo. In uscita l'uruguaiano Matias Vecino interessa al Napoli di Spalletti, pronto a fargli posta con la possibile partenza dello slovacco Lobotka.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, in entrata per i nerazzurri si riapre la pista che porta a un connazionale di Vecino: Nahitan Nandez del Cagliari, in prestito con diritto di riscatto.