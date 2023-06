Come sempre, giovane ma già forte: è questo il profilo medio che ricerca il Napoli in ogni finestra di mercato. Ed ecco che spunta Rodri Sanchez, fantasista spagnolo classe 2000 del Betis. Mancino, il classico numero dieci che può agire sia da mezzala che da trequartista o ala destra. Per Rodri Sanchez c'è da pagare una clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Lo riporta Il Mattino.