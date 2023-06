si sta godendo le meritate vacanze al termine di una stagione straordinaria ma sempre con un occhio attento al telefono perché aspetta novità importanti a stretto giro di posta. Nel fine settimanaIl club azzurro ha le idee piuttosto chiare sul bomber nigeriano: l’offerta sarà quella di prolungare il contratto fino al 2027 con l’inserimento di una clausola rescissoria molto alta. Victor, dal canto suo, si aspetta anche un sostanziosoDa Parigi sono certi che presto verrà inviata una PEC al Napoli con un’offerta da capogiro.tanto e non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del centravanti nigeriano. Il nome che sta scalzando tutti i rivali è quello di. Per convincere il