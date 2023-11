Da un nazionale polacco all’altro,Trova conferme l’indiscrezione rilanciata dal portale turco Sporx, l’area scouting del club azzurro è rimasta favorevolmente impressionata dalle prestazioni offerte dal centrocampista offensivo del Fenerbahce. I numeri di questo primo scorcio di stagione sono esaltanti:Il Napoli sta perdendo la speranza di trovare un accordo con Zielinski per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno, la trattativa può considerarsi ormai virtualmente saltata. Piotr era propensò a ridursi l’ingaggio ma solo a partire dalla stagione 2025/2026Difficile, se non impossibile, intavolare una trattativa già per gennaio: il Fenerbahce ha investito 10 milioni la scorsa estate per il suo cartellino dalla Dinamo Mosca e lo considera incedibile almeno fino alla prossima estate salvo offerte indecenti. Il Napoli non ha fretta ed è pronto ad aspettare il momento giusto. Per Zielinski il futuro potrebbe riservare una nuova esperienza professionale nel nostro campionato: l’ex Udinese piace molto a Juventus e Inter.