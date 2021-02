Il periodo che sta vivendo il Napoli non è dei più semplici. Gattuso si trova a dover fronteggiare tantissime assenze, contando sette infortunati e due giocatori positivi al Covid-19, Koulubaly e Ghoulam. Oggi la squadra partirà per affrontare la trasferta di Granada in vista della sfida di Europa League.



Il timore di perdere qualche altro giocatore è grande e, visto il momento, si attendevano con speranza gli esiti dei tamponi effettuati ieri mattina ai componenti del gruppo squadra. Ecco i risultati: sono tutti negativi.