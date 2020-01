Secondo Il Mattino: "Tra le posizioni in bilico c'è anche quella di Milik se non rinnova (continua a chiedere ritocchi al contratto) va in scadenza nel 2021 quindi può fatalmente finire nella lista delle cessioni. Mertens e Allan hanno espresso da tempo il desiderio di andare via. Ma a gennaio è tutto complicato: in queste ore il Chelsea si è fatto vivo con gli agenti del belga per strapparlo fin da adesso al Napoli. De Laurentiis, però, non apre alla cessione a gennaio. Anche la Roma si muove sul belga, seguendo le indicazioni di Fonseca, ma sempre per giugno. Allan rientra oggi dal Brasile ma l'Everton non si è ancora fatto vivo. Difficile che lo faccia. La rivoluzione iniziata a gennaio prevede che chi ha deciso di andare via, non verrà incatenato. Qui si punterà solo su calciatori motivati e felici della maglia azzurra. L'errore della scorsa estate non verrà più commesso".