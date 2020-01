Mercato in attacco con le porte girevoli in casa Napoli. In entrata è arrivato Politano, Petagna è un colpo per l'estate, mentre in uscita Mertens è stato sondato dal Chelsea, e poi c’è Fernando Llorente, vicino qualche giorno fa al prestito all’Inter, il cui futuro è legato anche all’eventuale cessione del belga. Intanto, il ds del Paris Saint-Germain Leonardo ci sta pensando: secondo Le Parisien, il club parigino ha puntato l’attaccante spagnolo per sostituire Cavani, destinato all’Atletico Madrid.