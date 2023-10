C'è lesione di medio grado per Victor Osimhen. E' arrivato l'esito degli esami strumentali cui si è sottoposto oggi l'attaccante del Napoli, infortunatosi nell'amichevole tra la Nigeria e l'Arabia Saudita, lo ha reso noto il club campano con una nota sul proprio sito ufficiale:



"Dopo l'infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra.



L'attaccante azzurro ha iniziato le terapie all'SSCN Konami Training Center".



TEMPI DI RECUPERO - I tempi di recupero per questo tipo sono stimabili tra le 4 e le 6 settimane, dunque almeno un mese di stop per Osimhen: l'attaccante non sarà a disposizione di Rudi Garcia per le partite contro Hellas Verona (21 ottobre), Union Berlino (24 ottobre) in Champions League, Milan (29 ottobre), Salernitana (4 novembre), ancora Union al Maradona (8 novembre) ed Empoli (12 novembre). Sarà da valutare per la ripresa dopo la prossima sosta, quando il Napoli affronterà l'Atalanta (25 novembre) prima di Real Madrid, Inter e Juventus.