Non inizia nel migliore dei modi il 2020 del Napoli. Tra due giorni ci sarà la sfida contro l’Inter ed il problema infortuni è concreto.



Non solo Koulibaly, arriva la notizia di un altro giocatore chiave che sarà costretto a saltare la gara contro i nerazzurri. Questo quanto riportato dal noto giornalista partenopeo Carlo Alvino tramite il suo account Twitter:

“Mertens ko. Salta la gara con l’Inter. Il belga non sta bene e non è possibile recuperarlo in due giorni anche perché non si è praticamente allenato”.