Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, in lizza per l'attacco del Napoli c'era Mateta con un'offerta molto importante al Mainz: "L’alternativa era Mateta e il Napoli anche nella mattinata di ieri ha offerto 20 milioni più bonus per acquistare l’attaccante francese, il Mainz ha rifiutato la proposta"