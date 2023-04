Seduta mattutina per il Napoli in vista della gara contro il Lecce in programma per venerdì alle ore 19 al Via del Mare. Il gruppo ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello, successivamente la squadra ha svolto partita a campo ridotto, lavoro tattico ed esercitazione su palle inattive. Olivera ha fatto lavoro individuale in campo, mentre Victor Osimhen ha svolto terapie e lavoro in palestra.