Terzo giorno d'allenamento per il Napoli a Dimaro. Prosegue il ritiro degli azzurri in Val di Sole per prepararsi alla nuova stagione che ufficialmente inizierà il 15 agosto con il primo match di campionato contro il Verona.



Seduta mattutina per il Napoli, dunque, con il classico lavoro atletico seguito da quello tattico con lavoro prima per le corsie centrali e poi sfruttando le fasce. Olivera ha lavorato ancora a parte ed è rimasto in palestra anche Fabián Ruiz che non ha preso parte alla sessione con i compagni. Al termine dell'allenamento Spalletti e il suo vice allenatore Domenichini sono rimasti a fare del lavoro tecnico personalizzato con Kvaratskhelia e Zerbin. Si sono uniti al ritiro Di Lorenzo, Politano e Rrahmani, fortemente acclamati dal pubblico.