Terzo giorno diindividuali facoltativi per ilDopo essersi ritrovati domenica mattina in tre gruppi e su quattro campi, oggi prosegue la preparazione in vista dell'ipotetica ripartenza del campionato.Laha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni flash della seduta odierna con Ospina, Politano, Karnezis, Demme, Koulibaly, Malcuit, Allan e Fabián Ruiz protagonisti: