Ancora da definire il futuro di Hirving Lozano. Il Chucky ha il contratto in scadenza a giugno 2024, praticamente tra 10 mesi e De Laurentiis vuole trovare quanto prima una soluzione, che si tratti di rinnovo al ribasso o cessione. Napoli a caccia del sostituto che potrebbe portare il nome di Tetê dello Shakhtar Donetsk. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, infatti, il brasiliano rappresenta un'idea concreta in caso di addio di Lozano. In Italia c'è la concorrenza di Fiorentina e Lazio.