Protagonista di giornata ieri ancora Victor Osimhen. L'attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta ma è stato al centro dei riflettori anche al di fuori del campo perché nel riscaldamento prepartita ha colpito involontariamente una tifosa con una pallonata ed è subito corso nel settore in cui si trovava per andarle a chiedere scusa di persona.



La tifosa in questione è la signora Elena che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto quel pallone all'improvviso. Poi la sorpresa, è arrivato Osimhen che è stato molto gentile perché ha controllato se stessi bene, mi ha chiesto scusa e poi è andato via. Non gli ho chiesto la maglia, avrei dovuto farlo per mio cognato perché è tifoso del Napoli".