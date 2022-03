Sale la rabbia dei tifosi del Napoli in vista del big match contro il Milan che potrebbe valere una piccola, ma importantissima fetta della lotta scudetto. Sui social i supporter azzurri stanno facendo notare come non solo la designazione di Orsato non sia gradita, ma che il fischietto di Schio sia stato abbinato al var a Valeri di Roma 2, in un tandem che in passato è già stato indigesto per il Napoli.



I due arbitri, infatti, erano proprio l'arbitro in campo e il var di quell'Inter-Juve del 2018 con il mancato rosso a Pjanic (che ha generato anni di polemiche fino all'ammissione dell'errore da parte di Orsato a mezzo stampa) e la vittoria nei minuti finali dei bianconeri di Massimiliano Allegri che, almeno secondo i tifosi Azzurri, costò al Napoli di Sarri lo scudetto ancor prima del ko subito contro la Fiorentina il giorno dopo. Oggi l'Aia li ripropone per la sfida contro il Milan, ma il popolo del Napoli non ci sta.