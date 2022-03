in cui spicca ilLa sfida del "Maradona", accompagnato dagli assistenti Preti e Giallatini, mentre Valeri è stato scelto come VAR., la partita che inaugurerà domani sera il programma, vedrà invece la presenza del signormentre Chiffi sarà il VAR.di sabato, mentre tocca a Fourneau per Juve-Spezia.Questa la lista completa degli arbitri dell'ottavo turno del girone di ritorno:INTER – SALERNITANA Venerdì 04/03 h. 20.45MARINELLITOLFO – PAGANESSIIV: MARCHETTIVAR: CHIFFIAVAR: PASSERIUDINESE – SAMPDORIA Sabato 05/03 h. 15.00IRRATICARBONE – VALERIANIIV: MERAVIGLIAVAR: ABISSOAVAR: LONGOROMA – ATALANTA Sabato 05/03 h. 18.00MASSATEGONI – LO CICEROIV: SOZZAVAR: DI BELLOAVAR: RANGHETTICAGLIARI – LAZIO Sabato 05/03 h. 20.45MARESCABINDONI – ALASSIOIV: COSSOVAR: DI PAOLOAVAR: ZUFFERLIGENOA - EMPOLI h. 12.30AURELIANOBACCINI – PAGLIARDINIIV: PATERNAVAR: MARIANIAVAR: ZUFFERLIBOLOGNA – TORINO h. 15.00MASSIMIDE MEO – RASPOLLINIIV: BARONIVAR: GHERSINIAVAR: COSTANZOFIORENTINA – H. VERONA h. 15.00MANGANIELLOVECCHI – CIPRESSAIV: VOLPIVAR: NASCAAVAR: ROSSI C.VENEZIA – SASSUOLO h. 15.00PAIRETTOMELI – COLAROSSIIV: COLOMBOVAR: DOVERIAVAR: AFFATATOJUVENTUS – SPEZIA h. 18.00FOURNEAUCECCONI – ROCCAIV: MIELE G.VAR: MAZZOLENIAVAR: ROSSI L.NAPOLI – MILAN h. 20.45ORSATOPRETI – GIALLATINIIV: CAMPLONEVAR: VALERIAVAR: VIVENZI