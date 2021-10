Napoli-Torino è il primo posticipo che chiude l'ottava giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Juan Luca Sacchi di Macerata, su Calciomercato.com gli episodi da moviola della partita:​



NAPOLI-TORINO, ore 18

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Prenna-Zingarelli

Quarto Ufficiale: Santoro

Var: Di Bello

Avar: Tolfo​



25' RIGORE PER IL NAPOLI! - Insigne batte una punizione con una palla filtrante in area, Kone in scivolata atterra di Lorenzo: nessun dubbio per l'arbitro.