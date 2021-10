Dopo sette vittorie in sette giornate,nell'ottava giornata diospitaal 'Maradona', con l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie e di riguadagnare la testa della classifica, dopo ilgrazie al 3-2 ottenuto sul Verona sabato sera. Dall'altra parte della barricata, i granata (ora a 8 punti) cercano un successo pesante per portarsi a ridosso della zona medio-alta della classifica., quello di questa sera è il confronto numero 134 tra Napoli e Torino in Serie A, l'edizione numero 68 in casa degli azzurri, con un bilancio diin casa contro il Torino in Serie A è del 29 febbraio del 2020, per 2-1;è del 23 dicembre 2020, 1-1; e infine,in casa contro il Torino in Serie A risale al 17 maggio 2009, quando i granata si imposero per 2-1. Oggi tutti in campo alle 20.45,, assistenti Prenna e Zingarelli, Santoro quarto uomo, Di Bello e Tolfo al Var.Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria.​